Na Tržaškem se napoveduje združevanje razredov

Med starši otrok, ki obiskujejo vrtce in šole Večstopenjske šole pri Sv. Jakobu, je prejšnji teden završalo ob novici, da v prihodnjem šolskem letu 2021/2022 utegne priti do združitve prvega in drugega razreda Osnovne šole Josipa Ribičiča pri Sv. Jakobu, ki bi skupaj štela 15 učencev. Novico o združitvi, za katero se je odločil Urad za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za Furlanijo - Julijsko krajino, so predstavniki staršev pred časom prejeli na sestanku s predstavniki učnega osebja in sindikatov. Poleg tega bo tudi šentjakobski Otroški vrtec Pikija Jakoba v prihodnje siromašnejši za oddelek, saj bo v stavbi v Ul. Frausin deloval le en oddelek s 26 otroki. Vesti o morebitnem združevanju razredov prihajajo tudi od drugod: na OŠ Primoža Trubarja - Karla Destovnika Kajuha v Bazovici naj bi tako poleg prvega in drugega združili tudi tretji in četrti razred, podobne rešitve pa se napovedujejo tudi na nekaterih drugih šolah.

Na Uradu za slovenske šole izjav o tem vprašanju ne dajejo, se je pa o tovrstnih rešitvah v preteklosti že večkrat govorilo oz. se jih je tudi izvedlo, razlog pa je vedno podoben: premajhno število otrok. Združevanje razredov pa ne prepriča šentjakobskih staršev, ki so oblikovali pismo, v katerem izražajo svoje nasprotovanje taki rešitvi: v številnih družinah otrok, ki obiskujejo šentjakobsko šolo, slovenščina ni pogovorni jezik, vendar družine verjamejo v slovensko šolo in želijo, da bi se otroci naučili slovenščine. Glede tega bi ohranitev manjših razredov oz. skupin olajšala delo učiteljem, ki bi se lahko tako bolje posvetili otrokom. To je tudi povezano z ohranjanjem slovenskega jezika in kulture v mestnem središču, poleg tega manjše skupine omogočajo večji nadzor, saj, opozarjajo starši, se pandemija novega koronavirusa še ni končala.

Zaskrbljeni so tudi v Sindikatu slovenske šole, kjer menijo, da je potrebno specifične potrebe slovenske šole kolikor mogoče ščititi in zaščititi. Zato sindikat tem posegom načelno nasprotuje, vsaj dokler ne bo imel jasnejše in popolnejše slike o kriterijih, po katerih je šolski urad porazdelil razpoložljiva mesta.