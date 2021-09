Na Tržaškem spet ustavili več deset migrantov

Na raznih koncih na Tržaškem so policisti davi ustavili okoli šestdeset tujih državljanov, ki so prestopili slovensko-italijansko mejo. Med njimi po navedbah tržaške kvesture ni afganistanskih državljanov, tevmeč gre za državljane raznih drugih držav. Nanje so naleteli pri tovornem terminalu pri Fernetičih, v dolinski občini, na Cesti za Glinščico in v bližini pokopališča pri Sv. Ani v Trstu. Odpeljali so jih na sedež obmejne policije pri Fernetičih, kjer potekata kot običajno zdravstveni in birokratski postopek.