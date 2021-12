Na Tržaškem spoštujejo protikoronske ukrepe

Tržaška prefektura je objavila poročilo o spoštovanju ukrepov med prvim tednom veljavnosti zadnje zakonske uredbe za omejitev širjenja okužb s koronavirusom. Tržačani so v glavnem spoštovali nova pravila, prefekt Annunziato Vardè pa je nad rezultati poročila izrazil svoje zadovoljstvo tudi zato, ker se ljudje med kontrolami niso upirali policistom.

Od 6. do 12. decembra so na Tržaškem opravili nadzor nad 10.867 osebami in pri tem naleteli na 60 ljudi brez covidnega potrdila (0,5 odstotka). Brez maske so zasačili 20 oseb, to je le 0,18 odstotka, še manj pa je bilo trgovin in lokalov, ki niso upoštevali ukrepov: vsega skupaj 10 na 1067 (to je 0,9 odstotka). Zaradi neupoštevanja zakonske uredbe pa so zaprli tri trgovine oz. lokale. Ovadili so eno osebo, ki ni upoštevala karantene.