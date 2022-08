Na Tržaškem zaradi neurja padala drevesa

Nevihta, ki se je razdivjala v popoldanskih urah, je povzročila nekaj težav tudi na Tržaškem. Razlil se je močan dež, predvsem pa je zaradi vetra letelo vejevje. Gasilci so dobili do sedaj približno 50 klicev na pomoč zaradi padlih dreves, nevarnih gradbenih odrov in razbitih oken.

Drevo se je zaradi slabega vremena zgrudilo tudi na šempolajskem trgu, kjer je zmečkalo avtomobil in poškodovalo voznika. Podobno se je zgodilo v Ulici Marchesetti, kjer je drevo sicer pristalo na parkiran avtomobil in zasedlo del cestišča.

V prostorih jadralnega kluba Čupa v Sesljanu je padlo drevo, k sreči pa ni poškodovalo nikogar. Drevo se je sicer usulo na vhod jadralnega kluba, padlo je s poti, ki pelje proti sesljanski plaži Caravella. K Čupi so pritekli člani jadralnega kluba in začeli žagati veje, da bodo lahko drevo odstranili.

Na obalni cesti pa je prišlo do dolgih kolon zaradi vejevja, ki ga je veter raznesel na cesto. Najhujše je na višini restavracije Tenda rossa, tam trenutno urejajo promet redarji.