Na Tržaški filmski festival kar z domačega kavča

Da bo 32. izvedba Tržaškega filmskega festivala (TFF) drugačna, je bilo organizatorjem jasno že marca, ko so se lotili njene priprave. Pandemija je bila takrat sicer šele v povojih in upanje, da jo bo poletje spodilo, je bilo aktualno. Čas je pokazal, da se je danes še nismo znebili, tako da je bilo treba sprejeti izziv in festival v celoti prenesti na splet.

»Najprej smo virtualni festival doživljali kot omejitev, potem pa smo spoznali priložnosti, ki jih ponuja. Če smo bili prej nekoliko vezani izključno na mesto Trst, bomo tokrat virtualno dosegljivi veliko širšemu občinstvu,« je na včerajšnji prav tako spletni predstavitvi festivala priznala predsednica TFF Monica Goti. Zmanjkal bo sicer življenjski kontakt s publiko oz. njen odziv v dvorani, pa tudi tesno sodelovanje s krajevnimi nastanitvenimi strukturami in gostinskimi realnostmi (slednjim so ponudili idejo o festivalskem jedilniku, ki bi ga gledalci naročili na dom in ga okusili pred ekranom).

Gledalci bodo med 21. in 30. januarjem kar z udobnega domačega kavča na filmski platformi MYmovies lahko izbirali med 64 naslovi sveže filmske produkcije iz držav Srednje in Vzhodne Evrope.

»Letos smo načrtovali posebno retrospektivo posvečeno jugoslovanski krizi oz. tridesetletnici balkanskih vojn. Več let smo delali na tem projektu, ki pa lahko zaživi edinole v dvorani, saj so posnetki oz. filmi v glavnem na 35 milimetrskem traku, se pravi, da jih ni mogoče predvajati spletno,« je povedal umetniški vodja Fabrizio Grosoli in namignil, da bi lahko retrospektiva počakala do pomladi, ko bodo morda dvorane znova lahko odprte.

Popoln spored dogajanja in postopek akreditiranja (od 9,90 evra do podpornih 199 evrov) sta na voljo na spletni strani festivala.