Na tržnici velika izbira, a premalo ljudi

V času koronavirusa, ko mesto sameva, branjevci na Trgu sv. Antona vztrajajo. Čeprav je promet bistveno upadel, še zlasti drugi teden strogih omejevalnih ukrepov, se ne dajo. Svežo zelenjavo in sadje, pa tudi druge domače izdelke pripeljejo na tržnico vsak dan v tednu, v tem času pa so sprejeli tudi vse potrebne ukrepe za varnost prodajalcev in kupcev.

Včeraj, ko je v mestu brila hladna burja, je bilo na tržnici manj prodajalcev kot ponavadi. Na delo so prišli le najpogumnejši. Francesco, branjevec, ki prodaja sadje in zelenjavo v glavnem iz južne Italije, je povedal, da pride prodajat, ker mora delati. »Če v tej posebni situaciji kasiram sto evrov, je veliko. Če od tega odštejete vse stroške, mi v žepu ostane bore malo,« je dejal branjevec in v isti sapi dodal, da bi bil ob dejavnost, če bi epidemija izbruhnila novembra ali decembra, ko njihovo podjetje proda največ agrumov. »Mi imamo na Siciliji velikanske nasade agrumov. S pomarančami in mandarinami zalagamo ne samo Italijo, ampak tudi druge države. Če bi do epidemije prišlo sredi sezone, bi vse sadje zgnilo, saj je prevoz zdaj omejen,« je težave opisal branjevec. Povedal je tudi, da imajo v teh dneh manj prometa, saj se ljudje bojijo hoditi ven oz. niti ne vedo, da lahko po osnovna živila pridejo tudi na tržnico. »Tako pa raje stojijo v vrsti pred supermarketi. Pri tem ne pomislijo, da so naši izdelki veliko manj oporečni kot tisti v marketu, saj se jih dotika manj ljudi,« je dejal Francesco, ki se v tej krizni situaciji rešuje z dostavo na dom.

S podobnimi težavami se ubadata tudi Salvatore in Silvana, ki v zadnjih dveh tednih beležita polovični upad prometa. »Ljudje se bojijo zapuščati domove. Ko je to nujno, nakup raje opravijo v supermarketu. Ne vem, zakaj tako razmišljajo,« je dejala branjevka, ki je nad celotno situacijo zelo zaskrbljena. »Če bodo ti strogi ukrepi trajali še dolgo, bomo zares utrpeli velikansko ekonomsko škodo. Pa ne samo mi.«

Nič manj dela kot ponavadi v zadnjih štirinajstih dneh ni imela Luciana, ki prodaja sadje in zelenjavo iz Fossalona pri Gradežu, v svoji ponudbi pa ima tudi domače paradižnikove omake, jabolčni sok in vino. »Delam skoraj tako kot pred epidemijo. Redne stranke me pokličejo po telefonu, naročilo jim spravim v vrečko, ki jo potem prevzamejo. Starejšim ljudem pa jo dostavim tudi na dom,« je povedala branjevka, ki je med artikle, po katerih se je povečalo povpraševanje, uvrstila vino. »Zdi se, da ljudje v tej nenormalni situaciji več pijejo,« je pristavila v smehu.

Iz Karnije v Trst se dvakrat na teden kljub koronavirusu pripelje Manuela, ki prodaja domače mlečne in mesne izdelke. »Delo je upadlo. Prvi teden karantane ni bilo tako hudo, ta teden pa je grozno. Strank ni, tiste, ki pridejo, pa so negativno razpoložene, da je skoraj težko delati z njimi,« je povedala sogovornica, ki se, kot je sama dejala, kot prava kmetica koronavirusa ne boji. »Če so bolezni dali ime covid-19, pomeni, da je bilo prej že 18 tipov bolezni, ki smo jih preživeli,« je Manuela po svoje interpretirala epidemijo.