Na ulice in meje proti Salviniju

Zidovi in bodeče žice na mejah v marsikom vzbujajo neprijetne občutke - zlasti v prebivalcih obmejnih območij.

Proti grožnjam Mattea Salvinija - »zapečatimo mejo,« je danes izjavil notranji minister, ki se bo jutri, 5. julija, mudil v Trstu - in predsednika deželne vlade FJK Massimiliana Fedrige o suspenzu schengenskega dogovora in postavitvi »fizičnih pregrad« vzdolž italijansko-slovenske meje, ki naj bi zaustavile migrante, bodo zato jutri na Tržaškem in Goriškem potekali raznovrstni protestni shodi.

Na Tržaškem Demokratska stranka od 15. ure dalje vabi k zbiranju na sledečih mejnih prehodih: Grmada, Praprot, Volnik, Col, Fernetiči, Orlek, Gropada, Bazovica, Pesek, Botač, Mačkolje, Rabujez, Korošci, Čampore, Lazaret in Prebeneg. Ob 18. uri se dogajanje »seli« na mejni prehod pri Rabujezu. Tu se bodo zbirali člani, somišljeniki in simpatizerji Demokratske stranke, državnega združenja partizanov Italije ANPI-VZPI in italijanskih sindikatov Cgil, Cisl, Uil, s slovenske strani pa se shodu pridružujeta Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Konfederacija sindikatov 90.

V Gorici se bodo jutri od 20. ure dalje zbirali na Trgu Evrope. K shodu je pristopilo več slovenskih in italijanskih ustanov in organizacij - Slovenska kulturno-gospodarska zveza, Slovenska skupnost, Forum Gorica, Demokratska stranka, novogoriški Socialni demokrati, Open Fvg, goriška sekcija ANPI-VZPI, Agorè, Goriška.si, Levica Goriška, Diem 25, Stranka komunistične prenove, krožek Arci Skianto, deželni oddelek stranke Zeleni, Potere al popolo z Goriškega, Eko Štandrež, Gorizia c'è ... in zagotovo se bo še kdo pridružil.

Mreža Antifašistični, antirasistični in antiseksistični Trst pa jutri vabi na udeležbo na dveh protestnih shodih. Pod geslom Ne mejam in ne Salviniju (Né confini né Salvini) bo med 10. in 12. uro potekal shod na Trgu Libertà pred tržaško železniško postajo. V popoldanskih urah pa vabijo vse, ki se ne strinjajo z ravnanjem in izjavami italijanskega ministra za notranje zadeve Mattea Salvinija, naj se udeležijo manifestacije, s katero želijo izraziti, da v Trstu ni prostora za tiste, ki teptajo človeško dostojanstvo, pozivajo k militarizaciji ozemlja in zaprtju meja. Zbirati se bodo začeli ob 17. uri na Borznem trgu, kjer nameravajo vztrajati do večernih ur. Antifašistični mreži se pridružuje tržaška sekcija Stranke komunistične prenove.