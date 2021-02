Policisti so sinoči zaradi neupoštevanja ukrepov proti širitvi novega koronavirusa oglobili štiri mlade osebe, med njimi tudi mladoletnika. Četverica se je malo pred 23. uro, ko je že v veljavi policijska ura, sprehajala po Ul. Valmaura. Pred tem so jih policisti že ustavili malo po 21. uri na Trgu Foraggi. Bili so pod vplivom alkohola, policistom so izjavili, da se vračajo domov.