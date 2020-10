Na Velikem trgu je predčasno že zadišalo po ... novoletnih praznikih, saj ravnokar krasijo novoletne jelke, ki so jih postavili v minulih dneh. Čeprav se oktober še ni iztekel in nismo dali skozi niti dneva spomina na mrtve, bo torej odslej, vsaj navidezno, ob sicer celem kupu preostalih problemov in težav, Veliki trg že v decembrski preobleki. Ni treba posebej poudarjati, da je bil marsikdo ob pogledu nanj presenečen.