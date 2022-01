Na vlak s kokainom v kovčku

V prejšnjih dneh so policisti aretirali 40-letnika, ki so mu v kovčku, s katerim je potoval z vlakom, našli več kot 262 gramov kokaina.

Policisti so tisti dan opravljali rutinske kontrole med potniki, ki so v Trst potovali z vlakom 9480 iz Rima, ki je prispel na glavno tržaško postajo ob 21.55. Opazili so sumljivo obnašanje moškega, ki se je skušal izmuzniti kontroli. Odvedli so ga v urad, kjer so ga preiskali in tako našli kokain.

Moškega, ki je bil že v preteklosti obsojen, so zato odvedli v zapor v Videm, kjer je bil na razpolago dežurnemu državnemu tožilcu.