Na voljo koledar Pod oljkami v Bregu 2021

Od danes je v trgovskih in gostinskih lokalih v Boljuncu in pri sponzorjih, ki so prispevali k njegovemu izidu, mogoče dvigniti brezplačne izvode koledarja Pod oljkami v Bregu za leto 2021. Koledar v 2800 izvodih sta včeraj zjutraj na sedežu Občine Dolina sprejela župan Sandy Klun ter odbornik za produktivne dejavnosti in turizem Antonio Ghersinich.

Letos je posvečen pomembni obletnici enega od glavnih akterjev kulturnega življenja v Bregu – Pihalnega orkestra Breg, ki praznuje 130-letnico ustanovitve in neprekinjenega delovanja.