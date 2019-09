Na voljo tudi brezplačne poskusne glasbene lekcije

Po hodnikih nekdanje slovenske osnovne in srednje šole v Ulici Montorsino v Rojanu - zdaj glavnem sedežu Glasbene matice - in vseh ostalih njenih sedežih v Furlaniji Julijski krajini bodo od ponedeljka dalje spet zazvenele sonate, fuge, lestvice in obvezne vaje na najrazličnejših glasbilih, glasovi pevcev vseh starosti in po novem še nežen dotik baletnih copatk ob lesenem podu.

Novo šolsko leto je polno novosti, ki bodo razveselile predvsem najmlajše, ampak tudi odrasle, ki bi se radi izpopolnjevali ali prvič stopili v stik z najljubšim instrumentom.

Še pred uradnim začetkom leta pa bo jutri (petek, 13. septembra) na sedežu Glasbene matice potekal Dan odprtih vrat. Za obiskovalce so pripravili glasbeno pravljico Mali dodo in violina, ki bo na sporedu ob 16. uri. Od 16.30 do 18. ure bodo profesorji spregovorili o didaktični ponudbi šole. Vsem, ki si bodo zaželeli bližjega stika z glasbili, bo na voljo brezplačna poskusna glasbena lekcija.