Na vrvici ni Visintinovih, Sterpinovih ali Nastijevih sledi

Na vrvici, ki so jo preiskovalci našli okrog vrečk, v katerih je bilo truplo Liliane Resinovich, ni Visintinovih, Sterpinovih ali Nastijevih sledi, je potrdila preiskava DNK v forenzičnem laboratoriju, poroča časopis Il Corriere della Sera. Lilianin mož Sebastiano Visintin, prijatelj Claudio Sterpin in sosed Salvatore Nasti se torej trupla oz. vrvice naj ne bi dotaknili in naj torej ne bi bili vpleteni v morebitno zadušitev. Preiskovalci so zato vse bolj usmerjeni v hipotezo, da naj bi si Liliana Resinovich sodila sama, četudi ostaja odprtih vprašanj še veliko.

Truplo Liliane Resinovich so našli v sredo, 5. januarja, v parku na območju nekdanje psihiatrične bolnišnice pri Sv. Ivanu, potem ko je izginila in so jo iskali od 14. decembra.