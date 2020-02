Na VŠ Opčine 16 novih prenosnih računalnikov in interaktivna tabla

Učenci Večstopenjske šole Opčine so dobili šestnajst novih prenosnih računalnikov in interaktivno tablo. Uspešno so se namreč odrezali na razpisu Fundacije CRTrieste za leto 2018, ki spodbuja boljši in širši dostop do nove tehnološke opreme in novih načinov sporočanja ter pridobivanja informacij. Na tak način hočejo namreč pripomoči k izboljšanju in širitvi digitalnih kompetenc najmlajših in uvajati inovativno učno okolje.

Interaktivno tablo bodo namestili v Osnovni šoli Kajuh - Trubar v Bazovici. Šestnajst računalnikov pa bo na razpolago vsem 395 učencem oziroma 250 osnovnošolcem in 145 nižješolcem večstopenjske šole.