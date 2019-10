Na železniški postaji odkrili pripomoček za kloniranje kartic

V avtomatski blagajni tržaške železniške postaje je policija v sodelovanju z osebjem Italijanskih železnic odkrila skimmer oz. pripomoček za kloniranje kartic, je poročal deželni sedež RAI. Naprava bi lahko registrirala in shranila v spominu podatke, ki so na magnetnem traku kreditnih in drugih kartic. Policija je sporočila, da je bilo posredovanje pravočasno in da pripomoček še ni začel delovati. Podobno goljufijo so policisti pred nekaj tedni odkrili v Milanu, kjer so aretirali dva romunska državljana.