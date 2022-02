»Na želje občanov se ni ozrl«

Točno pred enim letom se je župan Roberto Dipiazza ponosno sprehajal po škedenjskih ulicah in se v družbi Stefana Borinija, predstavnika sindikata upokojencev Spi Cgil, predstavnikov krožka Arci Falisca, združenja škedenjskih mask Lalo in kulturnega društva Ivan Grbec prepričal, da je četrt, nekoč živahna vas, potrebna preureditve, rednih in izrednih popravil, predvsem pa večje pozornosti iz strani lokalne politike.

Vsaj tako je kazalo ob koncu sprehoda po Ulici Soncini, s svojimi neprehodnimi pločniki, in Ulici Pane bianco do zapuščene občinske stavbe in divje zelenice, vse do nekdanje kinodvorane in športnega igrišča košarkarskega kluba Servolana. »Začeli bomo z zamenjavo poda,« je takrat dejal in kmalu napovedal naložbo 80 tisoč evrov v nov pod ter z zanimanjem vzel na znanje vse kar so mu domači vodiči tisti dan pokazali.

Škedenjci, ki so se lani aprila srečali tudi s senatorko Tatjano Rojc, se po enem letu ozirajo po vasi, ki je točno taka, kot je bila tisti deževni dan, ko je po ulicah župan občinskem tehniku ukazoval, naj si pridno zapisuje želje občanov. Sindikat z društvi bo zato danes dopoldne priredil srečanje z novinarji pred škedenjskim etnografskim muzejem, še prej pa pripravil pismo z načrtom Un’idea per una Servola migliore (Ideja za boljši Škedenj) ter ga s škedenjske pošte poslal Robertu Dipiazzi. Načrt s 35 točkami za izboljšanje kakovosti življenja v Škednju je župan prejel že lani pred obiskom, »a očitno se nanj ni ozrl,« je dejal Borini.