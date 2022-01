Na Zoncolanu se je včeraj 4-letna deklica iz Benetk poškodovala med spustom z bobom. Ko je pripeljala do konca smučišča, ga ni uspela ustaviti in jo je zaneslo na cesto. Ravno tedaj je pripeljal avtomobil, ki je trčil vanjo. Deklica, ki je bila na Zoncolanu s strici, je utrpela poškodbe nog in ni v življenjski nevarnosti. Z reševalnim helikopterjem so jo prepeljali v tržaško bolnišnico.