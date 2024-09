Nabirka in koncert za družino iz Krogelj

Požar, ki je sredi avgusta popolnoma uničil dvonadstropno družinsko hišo v Krogljah, v kateri sta prebivala 72-letna Tamara Alessio in njen sin, sodi med prioritetna vprašanja, s katerimi se sooča dolinska občina. V preteklih dneh so dolinski župan Aleksander Coretti, podžupan Marko Savron in Mitja Lovriha, ki je na Občini Dolina pristojen za civilno zaščito, sprejeli delegacijo krajanov iz Krogelj – Lauro Stravisi, Vojka Kocjančiča, Katjo Polh in Nadjo Ota, s katerimi so se lotili analize težav na področju varnosti, ki so na dan prišle ravno s požarom. »Informirali smo jih o tem, kaj je bilo narejeno na področju protipožarne varnosti in o ukrepih za prekvalifikacijo naselja,« je povedal podžupan Savron. Z družbo AcegasAps so se že srečali, da bi dorekli finančno kritje vodne protipožarne napeljave nad vasjo, vključno s prekvalifikacijo ceste in ureditvijo parkirišč na občinskem območju.

»Danes razpolagamo z dvema zemljevidoma ozemlja. Prvega je sestavila deželna civilna zaščita, na njem so zabeleženi podzemni hidranti, ki se jih uporablja v primeru požarov. Drugega pa so začrtali gasilci. Družbi Acegas smo dali nalog, da poenoti zemljevida, da torej križa informacije in sestavi nov, popoln zemljevid,« je pojasnil podžupan. Družbo Acegas so na občini izbrali zato, ker pozna hibe vodovodnega omrežja in jih lahko tudi reši. Istočasno pa sodelujejo s srenjami iz Doline, Prebenega in Boršta pri ureditvi protipožarnih pasov okrog vasi. V ta namen so se srenje tudi prijavile na deželni razpis, da bi lahko koristile za to predvidena sredstva.

Prostovoljni gasilci Breg so medtem odprli bančni račun, na katerem zbirajo pomoč za družino Tamare Alessio iz Krogelj, ki je v požaru izgubila vse svoje imetje. Do konca novembra lahko vsak prispeva na IBAN IT 93 J08928 364800 100000 39055 (namen plačila - Tamara Alessio).

V nedeljo, 20. oktobra, bodo z istim namenom priredili dobrodelni koncert. Pri njegovi pripravi se je angažiralo kulturno društvo Jože Rapotec iz Prebenega, tako da bo koncert potekal na večjem prireditvenem prostoru v vasi, kjer navadno poteka šagra in kjer je že urejen prostor za kioske. Gledališče Prešeren v Boljuncu, kjer je bil koncert prvotno napovedan, lahko sprejme le omejeno število obiskovalcev, tako da se bodo tja selili samo v primeru slabega vremena, je zaupal Savron. Svoje sodelovanje so že potrdili harmonikar Denis Novato, kantavtor in glasbenik Ivo Tull, Andrea Vittori s svojim bendom ter mlada skupina glasbenikov Rental0012.