Nabrežinci bodo počastili svojega zavetnika

In zdej nas varje sv. Rok je naslov nizu prireditev ob praznovanju nabrežinskega vaškega in občinskega zavetnika sv. Roka. V koronačasu je ta naslov še bolj primeren, kot je bil lani, je na današnji novinarski konferenci dejala županja Občine Devin - Nabrežina Daniela Pallotta. Svetnica Annalisa D’Errico, pristojna za kulturo, je dejala, da občina podpira praznovanje zavetnika, saj s tem obnavljajo lokalno tradicijo.

Nabrežinski župnik Karel Bolčina je poudaril, da je sv. Rok zavetnik zoper kužne bolezni in jih je varoval pred novim koronavirusom. Letos so hoteli obogatiti program tudi na duhovni ravni, zato je Bolčina napovedal, da bo v tednu pred praznikom vsak dan sveta maša ob 18. uri v župnijski cerkvi v Nabrežini, vsakič pa jo bo oblikovala ena skupnost z občinskega območja. Praznovanje sv. Roka skupaj organizirajo Jus Nabrežina, SKD Igo Gruden, Godbeno društvo Nabrežina, AŠD Sokol, župnija sv. Roka in Združenje staršev OŠ Virgila Ščeka pod pokroviteljstvom Občine Devin - Nabrežina in Zadružne kraške banke Trst Gorica.

Program je predstavil predsednik Sokola Pavel Vidoni. Praznovanje se bo začelo že ta petek s predstavo K(o)ronske zdrahe Slovenskega stalnega gledališča, večina prireditev pa bo na sporedu od 14. do 16. avgusta.