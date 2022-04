Nabrežinska desna sredina se je odpovedala Retu

Kaj pa Ret? Njegova odsotnost je svetila na sobotni predstavitvi županske kandidatke Daniele Pallotta na junijskih občinskih volitvah v devinsko-nabrežinski občini. Po četrt stoletja je bilo prvič, da se Giorgio Ret, dvakratni župan in dve desetletji najbolj ugleden predstavnik krajevne desne sredine ni udeležil volilne promocije županskega kandidata.

Zakaj? Odgovor gre iskati v zadnjih turbulentnih mesecih upravljanja desnosredinske uprave, najprej s sporom in potem s predvolilnim pobotanjem med sedanjo županjo in novim podžupanom Massimom Romito, katerega politična žrtev je bil dotedanji podžupan Walter Pertot, predstavnik Liste Ret, ki si je – tako je določal predvolilni dogovor izpred petih let – prislužil podžupansko mesto, ker je Lista Ret zasedla drugo mesto med strankami desnosredinske volilne koalicije (Naprej Duino-Aurisina 1098 glasov, Lista Ret 370, Severna liga 176, Bratje Italije 143, Revolt Devin-Nabrežina 132).

Županja Pallotta je v bistvu »žrtvovala« predstavnika Liste Ret, da bi na svojo stran pridobila Romito, saj je dobro vedela, da bi ji brez Romite na junijskih volitvah trda predla.

Šlo je za očitno oportunistično izbiro, ki je v politiki prej pravilo kot izjema. Tako se je lahko v soboto predstavila kot »kandidatka složne desnosredinske koalicije«.