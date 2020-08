Nabrežinski osnovnošolci se selijo v Križ

Naposled je odločitev padla na Križ. Osnovnošolci nabrežinske šole Virgila Ščeka bodo čez nekaj manj kot tri tedne sedli v šolske klopi v sosednji italijanski osnovni šoli. Novico je med danajšnjim zasedanjem tretje občinske svetniške komisije sporočil devinsko-nabrežinski odbornik za šolstvo Stefano Battista, ki je obnovil prehojeno pot in nakazal rešitve, ki se v prihodnje nakazujejo.

Kriška osnovna šola je znova postala aktualna v prejšnjih tednih. Starši osnovnošolskih otrok so med devinsko Jurčič in kriško Sirk naposled izbrali slednjo. »Bližja je, jasno. V primeru stavk ali kakršnekoli težave, so starši že v nekaj minutah tam. Šolabus jih bo vsako jutro brezplačno peljal v Križ in jih po kosilu pripeljal nazaj v Nabrežino, kjer bodo imeli pošolske dejavnosti na pobudo Združenja staršev.« Ravno glede kosila so se »kresala kopja«, je opozoril občinski svetnik Igor Gabrovec (Skupaj-Insieme): starši so si želeli, da bi otroci obedovali v nabrežinskem župnišču, hrano pa naj bi jim dostavljala devinsko-nabrežinska menza – in ne tržaška, ki baje ne slovi po odličnosti. Odbornik je potrdil, da žal ni izvedljivo in da bodo otroci morali jesti v kriški šoli, da pa ne bo težav s prilagajanjem urnikov obedovanja oz. da ne bo nepotrebnega zbiranja.