Nabrežinski stenski koledar posvečen Viktorju Godniču

V Nabrežini je izšel tudi letos stenski Koledar za leto 2021. V sodelovanju z Občino Devin - Nabrežina so ga izdala vsa slovenska društva in organizacije, to so Jus Nabrežina, Igo Gruden, Sokol, godba Nabrežina, župnija sv. Roka in Združenje staršev šole Virgil Šček. Posvečen je slikarju domačinu Viktorju Godniču, katerega stoletnice rojstva so se spomnili v tem letu, ki se poslavlja, z razstavo v Kulturnem domu ob prazniku sv. Roka.

Viktor Godnič je bil duhovnik salezijanec, v mladih letih pa je bil nogometaš. Trideset let je opravljal bogoslužje v nabrežinskem sanatoriju, v vseh ozirih je bil samosvoj in čeprav ni bil vključen v slovensko versko okolje, se je počutil trdnega v svoji identiteti ter navezanega na svojo rodno vas.

Slikarstvu se je že mlad približal in likovna umetnost ga je spremljala vse življenje. Slikovni del Koledarja je uredila Nadja Doljak, za fotografije je poskrbel Damjan Gerl. Slike dopolnjujejo verzi iz zbirke Iga Grudna Primorske pesmi, izbrala jih je Vera Tuta. Koledar je mogoče dobiti v Kavarni Gruden, v prodajalni časopisov pri sanatoriju in v župniji sv. Roka.