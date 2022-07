Nad Boljuncem po gašenju nadzorujejo pogorišče

Gašenje požara, ki je v torek popoldne izbruhnil pod cesto ob robu Boljunca (v Zaboljuncu) in se je zatem z vetrom razširil oz. preselil čez cesto vse do vrha griča Sv. Mihaela in še čez (kjer so ga ustavili), so prekinili malo pred polnočjo, danes pa je na vrsti nadzorovanje pogorišča. Po navedbah prostovoljcev se je dopoldne še začelo nevarno kaditi, zdaj pa je položaj pod nadzorom. Gozdna straža, ki usklajuje nadzorno dejavnost, je sporočila, da je po njenih meritvah zgorelo približno 7,4 hektarja gozda.