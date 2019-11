Nad vašim delom bosta bdela otroka zvezd. Vzdevek, ki sta si ga na znanem videoposnetku nadela Pierluigi Rotta in Matteo Demenego, je danes (petek) večkrat zadonel v športni palači na Čarboli, kjer so zaprisegli mladi policisti tržaške policijske šole. Tečaj so namreč simbolično poimenovali ravno po dveh mladih policistih, ki sta preteklega 4. oktobra na kvesturi padla pod streli dominikanskega državljana Alejandra Augusta Stephana Merana. Navzoči sta bili tudi družini obeh ubitih policistov.

»Minila sta manj kot dva meseca in tisti tragičen dan še vedno hudo bremeni vse nas. V prvi vrsti pa izguba bremeni mater in očeta. Tragiko izpričuje že sam jezik. Nimamo namreč besede, ki bi označevala to bolečino. Pravimo sirote otrokom, ki so ostale brez matere in očeta. Ni pa pojma, ki bi opisoval izgubo lastnega otroka. Vzrok je zelo preprost: to je nekaj, kar gre proti sami naravi,« je povedal direktor italijanske policije Franco Gabrielli, ki je v Trst prihitel že isti dan tragičnega dogodka in se kasneje udeležil tudi njunega pogreba. Pri tem je naletel na bučen in občuten aplavz številne množice sorodnikov 456 mladih policistov, med katerimi je 31 žensk. Zahvalil se je tržaški šoli ter tistima iz Alessandrie in Peschiere del Garda, ki so 206. policijski tečaj poimenovali po Matteu Demenegu in Pierluigiju Rotti.