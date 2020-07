Nadaljevala bo s študijem kemije

Lejla Juretic je Državni izobraževalni zavod Jožefa Stefana zaključila s stotico. Ob koncu petletnega študija na kemijsko-biotehnološki smeri je na maturi za uvodno temo predstavila učinek radioaktivnih snovi na mikroorganizme in okolje. »Raziskovala sem manj znane ekološke katastrofe, ki so se zgodile v tem stoletju in kako bi lahko potencialno uporabili mikroorganizme, da bi rešili okolje, s tem da bi uporabili metodo bioremediacije,« nam je razložila Lejla.

Pred maturo je bila odličnjakinja s Proseka nekoliko napeta, predvsem ker v šoli niso vajeni govoriti toliko časa, vendar pravi, da se je nato hitro sprostila.»Stotice nisem pričakovala, sem pa zelo zadovoljna. Vedela sem, da bi lahko ciljala na najvišjo oceno, ker nismo imeli pisnih nalog, vsekakor pa je nisem pričakovala,« je pojasnila. Najbolj jo je skrbela prva pisna naloga iz slovenščine, ko pa je izvedela, da bo matura potekala samo ustno, je vedela, da lahko cilja na najvišjo oceno.