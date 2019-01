Tržaški policisti so včeraj popoldne v katinarski bolnišnici zasledili 58-letnega romunskega državljana M.M., ki je nadlegoval zdravstveno osebje. Ugotovili so, da je moškemu 3. decembra lokalna policija izročila nalog za izgon, ki pa ga očitno ni upošteval, zato so ga prijavili.