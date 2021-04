Policisti so sinoči zaradi poškodovanja tuje imovine in prekinitve javne storitve ovadii 51-letnega moškega iz Caserte s stalnim bivališčem v Trstu. Pod vplivom alkohola je nadlegoval potnike na mestnem avtobusu in oviral njegovo vožnjo. Pri Stari mitnici ga je nadzornik podjetja Trieste Trasporti pospremil z avtobusa, nakar je z brcami poškodoval službeno vozilo. Policisti so moškega legitimirali in ovadili državnemu tožilstvu. Poleg tega so ga oglobili zaradi pijanosti ter zaradi kršitve ukrepov proti pandemiji.