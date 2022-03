Nadškof Crepaldi blagoslovil dvorano občinskega sveta

Tržaški škof, nadškof Giampaolo Crepaldi je danes dopoldne blagoslovil dvorano občinskega sveta, v kateri bi v kratkem spet morali zagnati seje občinskega sveta v živo. Kdaj bo do tega prišlo, mestne oblasti včeraj niso znale povedati, želijo pa si, da bi se konec meseca lahko končno v živo spoznali predstavniki mestnega sveta, ki je bil izvoljen oktobra lani. »Blagoslov nadškofa je znak našega upanja, da se kmalu spet sestanemo v živo,« je v svojem pozdravnem nagovoru dejal predsednik občinskega sveta Francesco Panteca, ki je potrdil, da bo prihodnja seja prav gotovo še vedno na daljavo. Na vprašanje, zakaj se je vse tako zavleklo, predsednik občinskega sveta ni podal odgovora.

Zaradi vojne v Ukrajini in humanitarne krize je politično delo mestnih svetnikov prešlo v drugi plan. Nadškof Crepaldi je v družbi nekaterih večinskih in opozicijskih mestnih svetnikov spomnil, kaj škofija počne za ukrajinske begunce, in v isti sapi pozval k prekinitvi spopadov v Ukrajini. »Čudovito bi bilo, če bi Trst lahko postal mesto sprave tudi s političnega zornega kota. V verskem in kulturnem pogledu je to vlogo Trst že imel,« je dejal nadškof.