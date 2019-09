Nadzorne kamere v občinskih vrtcih in jaslih

V tem šolskem letu bodo v nekaterih tržaških občinskih vrtcih in jaslih namestili nadzorne kamere. Tržaška občinska uprava je v četrtek področnim sindikatom predstavila osnutek dogovora za izvajanje videonadzora v vrtcu Pollitzer v Istrski Ulici, v jaslih La Nuvola in Semidimela v Ulici Veronese, kjer je tudi slovenski oddelek, v jaslih Lunallegra in Mongolfiera v Ul. Tigor ter v vrtcu Don Chalvien v Ul. Svevo in vrtcu La scuola del Sole v Ul. Manzoni. V zadnjih izmed dveh delujeta tudi jasli.

Vprašanje je vse prej kot preprosto, ker sta v igri hkrati zaščita otrok ter poseganje v delo vzgojiteljic. V Trstu je poleg tega pred nedavnim odmevala preiskava na račun treh vzgojiteljic ene izmed šolskih ustanov v omenjenem seznamu, to je vrtca Pollitzer, kjer bodo kamere namestili že septembra.

Tržaška občinska odbornica za šolstvo Angela Brandi je za Primorski dnevnik potrdila, da je do odločitve namestitve nadzornih kamer prišlo tudi zaradi te preiskave: »Izreklo se bo sodišče, vendar tovrstnega obnašanja nikakor ne moremo dopuščati. Že prej smo kot uprava razmišljali o uvedbi videonadzora v vrtcih in šolah. Omenjeni dogodki pa nas dodatno spodbujajo k ukrepanju.« Poudarila je vsekakor, da hočejo pri tem zagotoviti čim višjo raven zaščite občutljivih podatkov in zasebnosti.