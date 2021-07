Nagradili olja iz Španije, Emilije in s Sardinije

Letošnje oljarsko tekmovanje Olio Capitale je zaradi ukrepov za preprečitev širjenja koronavirusa potekalo na daljavo. Zaradi tega je zmanjkal sejemski del, v sredo pa so tudi nagrajevanje najboljših olj izvedli po spletu.

Dogodek je povezoval novinar Giuseppe Cordioli. Spletno publiko je pozdravil predsednik Trgovinske zbornice Antonio Paoletti, ki je dejal, da se že pripravljajo na 16. izvedbo natečaja Olio capitale, ki bo marca 2022 potekal v Starem pristanišču v Trstu. Na kratko je predstavil pobudo Olio Connect, preko katere so veliko kupcev iz tujine povezali z domačimi, italijanskimi proizvajalci olja. Tako so lahko tudi v času pandemije, ko je bila sejemska dejavnost ustavljena, svoje proizvode predstavili tujim kupcem. Predstavil pa je tudi spletno platformo Marketplace, v katero se lahko vpišejo proizvajalci in tako prodajajo svoje olje.

Komisija je imela težko nalogo, saj je morala najboljše izbrati med 124 različnimi olji prozivajalcev iz Italije, Slovenije, Hrvaške, Španije, Portugalske in Grčije. Med lahkimi okusi je zmagalo špansko olje Goya España, v razredu srednje močnih okusov je slavilo olje kmetijske zadruge Valle del Cedrino s Sardinije, v razredu močnih okusov pa se je na prvo mesto uvrstilo olje podjetja Palazzo di Varignana iz Emilije - Romanje. Posebna priznanja so prejela podjetja Terraliva iz Španije, I nonni di Matteo di Sabato Annamaria in Torre Rivera iz Apulije, Mater olea iz Lacija in Terre del Conte iz Veneta.

V upanju, da bodo lahko tekmovanje prihodnje leto izvedli v živo, so organizatorji že povabili vse proizvajalce, da ponovno sodelujejo marca 2022 v Trstu.