Nagrado Vstajenje 2020 prejme Marino Qualizza

Letošnjo nagrado Vstajenje prejme Marino Qualizza za knjigo Benečija naš dom in za življenjsko delo. Tako je odločila komisija, ki jo sestavljajo Robert Petaros, Neva Zaghet, Magda Jevnikar, Jadranka Cergol, Adrijan Pahor, novinarka Jazbar in Marij Maver.

Msgr. Marino Qualizza je moralna avtoriteta beneških Slovencev, so zapisali v utemeljitvi nagrade. Od dijaških let živi v Vidmu, v italijanskem okolju je zelo cenjen teolog, na njegovih knjigah so študirale generacije študentov in duhovnikov. Rad ponavlja, da so slovenski jezik, identiteta in kultura neločljivo povezani s krščanskimi koreninami in da ga je evangelij naučil, kaj pomeni biti zares svoboden.

V knjigi Benečija naš dom je objavljen izbor uvodnikov, ki jih je msgr. Qualizza kot odgovorni urednik v zadnjih dveh desetletjih napisal za beneški petnajstdnevnik Dom. Bralec v knjigi na najbolj neposreden način srka »bogato in trpečo dušo« slovenske Benečije.

Podelitev nagrade bo v ponedeljek, 12. aprila, ob 20. uri na spletu.