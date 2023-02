»Naj bo Ursus tržaški Eifflov stolp«

Tudi v Trstu bi lahko imeli svoj Eifflov stolp. Tako se glasi predlog predsednika prostovoljne obalne straže FJK Fabrizia Pertota, ki bi na Trg Libertà, kjer je do nedavnega stala dvorana Tripcovich, postavil zgodovinski pontonski žerjav Ursus.

Ta se sicer danes nahaja v arzenalu Sv. Marka, kjer čaka na prenovo. Nad njegovo usodo so zaskrbljeni prostovoljci iz pomožne obalne straže, ki so ga dobili v dar od ladjedelnice Fincantieri in ga leta 2018 podarili tržaški pristaniški upravi, da bi ga popravil z državnimi sredstvi.

»Zaskrbljeni smo nad zamudo, a hkrati navdušeni zaradi te priložnosti, saj smo prepričani, da se mesto ne more odpovedati eni svojih najpomembnejših zgodovinskih struktur. Menimo, da bi z namenskimi sredstvi, ki so že na razpolago, in tistimi, ki bi še lahko prispela, Ursus postal simbol prerojenega Starega pristanišča,« je dejal Pertot.

Kot že omenjeno, predsednik prostovoljne obalne straže predlaga, da bi se pontonski žerjav postavilo na Trg Libertà. Njegove želje so še večje, želi si, da bi nanj namestili dvigalo, tako da bi obiskovalci lahko občudovali razgled od Starega pristanišča do celotnega Tržaškega zaliva. Na njem pa bi lahko uredili muzej in restavracijo.