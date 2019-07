Najbolj jo mika prevajalstvo

Kako dragocen je občutek, ko upreš svoj pogled nazaj in uzreš sadove svojega truda. »Bilo mi je dovolj, da bi bila ponosna na svoje delo. Ni mi bilo mar za oceno,« je povedala Lara Braico – zlata maturantka humanistične smeri liceja Antona Martina Slomška. »Stotica je bila veliko presenečenje. Pred maturo si nisem postavljala nobenega točno določenega cilja. Že če bi mi uspelo priti do 85 točk, bi to zame bila zelo dobra ocena. Rekla sem si, da bom dala vse od sebe in vložila ves trud, ki ga lahko,« je povedala.

Veliko ljubezen od nekdaj goji tudi do angleškega jezika. »Humanistični licej sem izbrala, ker sem bila tedaj prepričana, da bom postala učiteljica angleščine. Z leti in delovno prakso sem razumela, da raje ne bi poučevala. Delo z otroki me zanima, vendar si nočem zapirati poti pred drugimi možnostmi,« je utemeljila. Če bi morala sedaj ponovno izbirati višjo šolo, bi se torej verjetno vpisala na jezikovni licej: »Bolje sem razumela svoja zanimanja.« Svojo prihodnost torej vidi na področju jezikov. Najbolj jo mikajo prevajalska obzorja in se bo zato spopadla z vstopnim izpitom na Oddelku za pravo in prevajalstvo tržaške univerze. Če bi se ji pri tem ponesrečilo, pa se bo vpisala na smer tujih jezikov in književnosti, vedno na Univerzi v Trstu. Pripravila pa si je tudi tretjo možnost – študij ekonomije v angleščini.