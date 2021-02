Najmanj prvošolcev v zadnjih desetih letih

V bližajočem se šolskem letu 2021/2022 bo prag prvih razredov osnovnih šol s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem prestopilo najmanj otrok v zadnjih desetih letih. Podatki januarskega vpisnega roka namreč pričajo o 154 prvošolčkih. Podobno število (153) so sicer zabeležili že pred enajstimi leti (šolsko leto 2011/2012), kar pomeni, da smo se po desetletju spodbudnejših podatkov ponovno vrnili na začetno točko. Nizka rodnost in splošni demografski dejavniki ne prizanašajo. Je pa treba pristaviti, da je najnižji točki na krivulji sledil skokovit porast 50 učencev in učenk. V šolskem letu 2012/2013 je v šolske klopi sedlo kar 203 otrok, v naslednjih petih šolskih letih je sledila faza bolj ali manj konstantne ravni.

Rekord najbolj številne populacije prvih razredov osnovnih šol so poleg v omenjenem doživeli še v šolskem letu 2016/2017, ko je bilo 202 prvošolčkov. Od tedaj so številke začele kronično popuščati. Konstantno upadanje bo v prihajajočem šolskem letu še posebno očitno, saj bo v osnovni šolah sedemnajst novih obrazov manj v primerjavi z letom prej oziroma šolskim letom 2020/2021, ko je teh bilo 171. Tovrstni upad je sicer zaznaven že v samih otroških vrtcih, za katere je ravno tako v zadnjih letih značilno podobno nihanje, kar se potem pozna pri vpisih v osnovno šolo.