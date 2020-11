Najmanj se ve o nasilju nad mlajšimi ženskami

Samo eno zdravilo lahko premaga rak rano nasilja nad ženskami in otroki: to je vzgoja. Tako je italijanska novinarka Concita De Gregorio komentirala nedavni umor Barbare Gargano in njenih dvoletnih dvojčkov Alessandra in Aurore v kraju Carignano pri Turinu. Njen soprog in oče otrok Alberto Accastello jih je med spanjem ustrelil v glavo in nato sodil še sebi. Da je izobraževanje in s tem tudi pravilno poročanje o femicidih temeljnega pomena trdno verjamejo tudi v Novinarski zbornici Furlanije - Julijske krajine. V petek popoldne je v sodelovanju z deželnim novinarskim sindikatom Assostampa FVG in združenjem Articolo 21 v sklopu projekta Lei tržaškega občinskega odborništva za enake možnosti priredila spletni izobraževalni tečaj za novinarje.

Tragedija v Carignanu – so prepričani pobudniki – ni nič drugega kot femicid, o katerem se še vedno večinoma poroča in govori, kakor da bi bil običajen dogodek črne kronike. Gre pa za resen strukturni problem, ki ima svoje korenine v patriarhalni kulturi. Nasilneža se marsikdaj skuša opravičevati, češ da je žensko pretepel ali celo umoril iz prevelike ljubezni ali pa se v njem išče pozitivne poteze. Izhodišče debate je bila raziskava psihologinje in psihoterapevtke Laure Pomicino, ki se je osredotočila na nasilje v parih mladostnikov. »Tišina je splošna stalnica nasilja nad ženskami. Ko se govori o najstnikih ali zelo mladih posameznikih pa je ta zlasti v Italiji še dodatno neprebojna,« je pojasnila. V drugih državah za to starostno stopnjo redno zbirajo podatke na državni ravni, medtem ko tu razpolagamo le z manjšimi posameznimi lokalnimi analizami.