Najmočnejša burja v letošnjem poletju

Deželna meteorološka opazovalnica iz FJK je do 11. ure namerila najmočnejši sunek burje 90 km/h, in sicer danes med 10. in 11. uro na pomolu Bratov Bandiera. Gre za najmočnejšo burjo v letošnjem poletju, pravzaprav kar od letošnje pomladi. Nazadnje je bila močnejša 6. aprila letos, ko je ista postaja namerila njeno hitrost 93 km/h.

V istem času je deželna meteorološka opazovalnica v Trstu namerila 2,7 litra padavin na kvadratni meter, temperatura pa se je tudi v Trstu spustila pod 20 stopinj Celzija, in sicer na 19,5 stopinje Celzija. Občutek osvežitve pa je zaradi močne burje kar izrazit. V Zgoniku je prav tako med 10. in 11. uro padlo 13 litrov dežja na kvadratni meter, temperatura pa se je spustila na 15,7 stopinje Celzija.

Gasilci so okrog 11. ure nekajkrat že posredovali zaradi zlomljenih vej ali pozabljenih odprtih oken, vendar niso poročali o večjih težavah.