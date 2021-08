Najraje se bo spominjal nasmeha malih pacientov pediatrične bolnišnice

Najhuje je bilo prvo uro po zrušitvi strehe terapevtskega bazena Acquamarina, saj ni vedel, ali je kdo ujet pod ruševinami, najraje pa se bo spominjal nasmehov malih bolnikov v tržaški pediatrični bolnišnici Burlo Garofolo, ko jim je preoblečen v Miklavža dostavljal darila, in številnih pisem hvaležnih občanov, ki jih je vsak teden prejemal na poveljstvo. Poveljnik tržaških gasilcev Mauro Luongo mesto zapušča s težkim srcem, a lepimi spomini, čez teden dni bo prevzel vodstvo komande gasilcev v Benetkah, kjer je že delal kot namestnik komandanta. Njegovo vlogo bo v Trstu prevzel Girolamo Fiandra Bentivoglio, ki k nam prihaja iz sardinskega Sassarija.

»Trst me je v dveh letih službovanja popolnoma prevzel. Mesto in njegovi prebivalci imajo čar, ki mu ni para. Kljub temu, da je razmeroma majhno, pa pri gasilskem delu in posegih le veljajo nekatere specifike. Naj omenim ogromno pristanišče, kjer se pretaka veliko nevarnih snovi,« je razložil komandant, ki mu je bilo v čast voditi ekipo 230 tržaških gasilcev.

12.520: toliko je bilo posredovanj v času Luongovega dela v Trstu. Na današnji poslovilni tiskovni konferenci na sedežu tržaških gasilcev v Ulici D’Alviano je poveljnik obnovil ključne trenutke svojih tržaških let. »Začelo se je z zrušitvijo strehe bazena Acquamarina, maja lani so zagoreli vagoni pri Svetem Andreju, oktobra pa se je pri Zgoniku vžgal linijski avtobus. Večkrat pa je bila na naši strani velika sreča. Junija letos tovornjak k sreči ni padel z avtocestnega viadukta med tovarno Wärtsilä in predorom pri Dolgi kroni, junija lani pa je nad Obalno cesto iztiril vlak, ki bi lahko zgrmel z železniške proge na cesto,« se je spominjal Luongo, ki je v teh letih izpeljal številne hvalevredne pobude.