Najstnike izdal vonj po marihuani

Lokalni policisti so v eni izmed minulih noči na območju za nekdanjo ribarnico ustavili skupino osmih najstnikov. Prejeli so več obvestil o tamkajšnjem sumljivem dogajanju, do njih pa jih je privedel močan vonj po marihuani.

Na kraju so našli sedem mladoletnikov in enega mlajšega polnoletnika. Vsi so bili brez zaščitne maske in niso niti upoštevali obvezne medosebne razdalje. Po identifikaciji so za vsakega izpolnili zapisnik, ki ga bodo za mladoletnike izročili staršem.

Med postopkom je eden od najstnikov skrivaj odvrgel dva jointa, pri čemer pa so ga lokalni policisti opazili. Med osebno preiskavo so našli zabojček z marihuano, ki so ga zasegli. Najstnika so prijavili zaradi posesti droge za osebno rabo.