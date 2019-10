Največ kave kupujejo Tržačani

Tržačani potrjujejo svoj sloves velikih ljubiteljev kave. V zadnjem letu so namreč v primerjavi z ostalimi mesti v Italiji porabili največ denarja za ta priljubljen napitek, brez katerega marsikdo zjutraj sploh ne more v službo. Podatki, objavljeni po mednarodnem dnevu kave, zadevajo spletne nakupe prek spletne strani in aplikacije Supermercato24, ki omogoča dostavo proizvodov na dom.

Na kavo so nasploh navezani povsod v Italiji, podatki o posameznih pokrajinah pa kažejo, da je na prvem mestu ravno Trst. Tukajšnji kupci so 1,8 odstotka svoje letne porabe na platformi namenili prav kavi, kar je več kot v vseh ostalih mestih.