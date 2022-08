»Naloge zahtevajo usposobljene ljudi«

»Spoštovani gospod tržaški župan, prosimo vas, da ponovno premislite nedavno odločitev o ukinitvi vloge direktorja tržaških muzejev in knjižnic.« S temi besedami se začenja pismo, ki ga je podprlo več sto podpisnikov in je naslovljeno na župana Roberta Dipiazzo. Pred nekaj več kot mesecem dni je v javnost prišla vest o nekaterih spremembah v organizacijski strukturi Občine Trst – med temi je največ prahu dvignila novica o ukinitvi lika direktorja mestnih muzejev. Nazadnje je to funkcijo opravljala Laura Carlini Fanfogna (od leta 2017), njene naloge pa naj bi v prihodnje porazdelili med posameznimi področji oddelka za vzgojo, izobraževanje in turistično, kulturno oz. športno promocijo.

UGLED MESTNIH USTANOV

Predlagatelji oz. prvi podpisniki Giuliana Carbi, Veit Heinichen, Ariella Reggio in Nicoletta Zanni izhajajo iz prepričanja, da je potrebno ohraniti vlogo in ugled mestnih kulturnih ustanov, ki so že več kot dvesto let sestavni del tržaške zgodovine. Mestna knjižnica se je rodila leta 1793, prvi muzeji so luč zagledali sredi 19. stoletja – te institucije so se ohranile po zaslugi podpore javnih uprav, pa tudi zaradi inovativne dejavnosti, ki so jo izvajale in ki je povečala njihovo sposobnost privabljanja virov, zbirk in del zasebnikov.

»Knjižnice in muzeji niso zaprašeni in statični zabojniki, kjer se kopičijo slike, knjige ali predmeti, ampak so središča spoznavanja in nenehnega raziskovanja, ki zahtevajo za to usposobljene vodnike,« so zapisali in dodali, da je direktor teh zavodov odgovoren za izvajanje kulturnih in znanstvenih projektov, za upravljanje in skrb za zbirke, za gospodarsko in finančno načrtovanje, za organizacijo osebja in varnost. »Prav gotovo so to zahtevne naloge, za katere je potrebna upravna, zlasti pa kulturna usposobljenost. Cilj ostaja ustvarjanje dogodkov, ki bi bili po možnosti vezani na zgodovino mesta in bi pripomogli k spoznavanju njegovega razvoja,« so pojasnili.