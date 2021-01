Nameravali so krasti iz avtomobila, ki je bil parkiran v Ul. Carducci, toda jih je zalotil mimoidoči. Odrinili so ga, da bi pobegnili, slednji pa jih je močno udaril z industrijskim kablom. Na kraj je prihitela policija in storilce ustavila. Gre za 21-letnega in 20-letnega državljana Kosova in 19-letno srbsko državljanko. Policisti so jih prijavili zaradi poskusa kraje, a zanje ni bil odrejen pripor. Ženski so tudi zasegli mobilni telefon tujega lastnika in jo prijavili zaradi preprodaje.

Policisti so ovadili tudi mimoidočega, 25-letnega romunskega državljana, ki je krajo preprečil, in sicer zaradi nedovoljenega posedovanja nevarnega predmeta - industrijskega kabla.