Namestili dva nova merilnika hitrosti

V tržaški občini so včeraj namestili dva nova stacionarna merilnika hitrosti. Enega so postavili v Istrski ulici, enega pa na Reški cesti. V prihodnjih dneh nameravajo namestiti še tri superradarje: enega v Ul. Valerio, enega na sprehajališču Sv. Andreja in enega v Miramarskem drevoredu (v bližini parkirišča Bovedo). Z novimi napravami je bera stacionarnih merilnikov hitrosti tržaškega mestnega redarstva postala impresivna. Že v preteklosti so namreč naprave namestili v Ul. Flavia in Ul. Marchesetti ter v Miramarskem drevoredu. Z osmimi merilniki bo tako lokalna policija lahko učinkoviteje spremljala promet.

Kot je povedal podžupan Paolo Polidori, je glavni namen stacionarnih merilnikov hitrosti preprečevanje nesreč.