Namesto javnih kopeli parkirišče in novi prostori

Predstavniki Občine Devin - Nabrežina in Jusa Nabrežina so pred nekaj dnevi podpisali sporazum o obnovi območja v Nabrežini, kjer se nahaja poslopje nekdanjih javnih kopeli (nasproti pivnice Bunker). Sporazum določa, da bo Jus Nabrežina skrbel za tehnično in upravno vodenje postopka v tesnem sodelovanju z domačo občino in v prihodnosti tudi za upravljanje območja in vzdrževalne posege, ki bi bili na njem potrebni. Finančna sredstva za obnovitveni poseg bodo črpali iz obstoječega skupnega sklada med nabrežinskim jusom in Občino Devin - Nabrežina, ki so ga ustanovili ravno tako s sporazumom leta 2012.

Da gre za potreben korak na poti, ki vodi v prenovo območja sredi vasi, je ob podpisu (5. maja) pojasnila županja Daniela Pallotta. Tam, kjer danes stoji zapuščena stavba javnih kopeli, bodo nastali novi prostori za društva, hkrati pa dobrodošlo novo parkirišče za kakih trideset vozil, kjer bo nameščen tudi polnilec za električne avtomobile.