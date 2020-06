Namesto table ekran, na njem od doma kandidati

Nekoč se je pred vrati učilnice, kjer so potekali izpiti, zbirala skupina neučakanih dijakov, ki so z zvezkom v roki izkoristili vsako minuto za ponavljanje snovi in komaj čakali, da bo sošolec, ki je pravkar opravil razgovor, povedal, katera vprašanja mu je komisija postavila, kakšno je vzdušje in kako se je izmazal. V teh dneh pa smo na hodniku Državnega izobraževalnega zavoda Jožefa Stefana imeli pred sabo popolnoma drugačno sliko, saj so dijaki polagali zaključni izpit za pridobitev naziva tehničnega grafika na daljavo.

Prva generacija dijakov grafične smeri Grid zaključuje namreč štiriletni poklicni program v koronačasu, ko v skladu z vladnimi ukrepi potekajo izpiti delno preko spleta. Komisija profesorjev se od srede do danes sestaja v zbornici, od tu pa se poveže s kandidati, ki svoj ustni izpit opravijo od doma.

Kako to zgleda? Namesto table je ob steno postavljen velik zaslon, ki ga profesorji upravljajo z računalnikom izza klopi. Ob točno določeni uri vzpostavijo stik s kandidatom, ki je že predhodno oddal svojo nalogo. Ekran si delita dijak in projekcija z videoposnetkom ali sliko.