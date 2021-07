Policisti so minulo noč aretirali zaradi groženj, upiranja javni osebi in telesnih poškodb 21-letnega venezuelskega državljana. Med posredovanjem v nekem stanovanju v Ul. Pietà, kjer se je vnel hud prepir, jih je napadel. Prepeljali so ga v urad pri Sv. Soboti, kjer so ga legitimirali, nakar so ga odvedli v tržaški zapor, kjer bo na razpolago državnemu tožilstvu.