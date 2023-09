Napadel jo je v dvigalu

Karabinjerji so pretekli torek izsledili in aretirali moškega, ki ga je tridesetletnica iz Trsta ovadila ob koncu julija zaradi spolnega nasilja v domačem stanovanjskem bloku. Medtem ko se je vračala na dom, ji je moški sledil v dvigalo, kjer jo je napadel in ji s silo slekel obleke. Skušala se je braniti in se iztrgati iz njegovega oprijema, pri čemer pa je nadaljeval s svojimi dejanji in jo otipaval, istočasno se je tudi slekel. Ko se je dvigalo ustavilo in so se odprla vrata, je končno uspela zbežati in poklicati na pomoč sosede. Moški je stekel po stopnicah in pobegnil. Žrtev nasilja je šla na urgenco na Katinari, kjer so zdravniki ugotovili, da je utrpela odrgnine in brazgotine na prsnem košu, zaradi česar se je morala zdraviti nekaj dni.

Po ovadbi je stekla preiskava pod vodstvom državnega tožilca Mattea Tripanija. Na podlagi pričevanj in temeljite preiskave so karabinjerji uspeli ugotoviti identiteto storilca. Gre za 21-letnega državljana Tunizije. Sodnik za predhodne preiskave je zanj odredil pripor. Karabinjerji so ga aretirali in ga prepeljali v tržaški zapor.