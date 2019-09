Napadel nekdanjo soprogo, da bi ji iztrgal poročni prstan

Na eni izmed tržaških mestnih ulic je srečal svojo nekdanjo soprogo, ki se je sprehajala z osemletno hčerko in s svojo materjo. Nenadoma jo je od zadaj napadel in jo prijel za vrat ter ji poskusil iztrgati poročni prstan. Mimoidoči očividec ga je ustavil, napadalec pa je s svojim početjem poškodoval tako žensko kot hčerko, ki jo je hotela braniti. Zgodilo se je 11. septembra, državno tožilstvo je zatem uvedlo preiskavo in policisti mobilnega oddelka so ugotovili, da je bil to le eden izmed primerov nasilja. 36-letnega romunskega državljana je naposled doletel ukrep prepovedi približevanja, ki ga je podpisal preiskovalni sodnik. Policisti so v soboto seznanili osumljenca z ukrepom. Moški je imel v preteklosti opravka s pravico zaradi kaznivih dejanje zoper premoženje.