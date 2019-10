Napadla sta upraviteljico bara

Lokalni policisti so v soboto zvečer aretirali 40-letnega H.R. iz Portogruara in 39-letno G.R. iz Milana, ki sta napadla upraviteljico bara v Drevoredu D’Annunzio. Par je z njo fizično obračunal, ker za plačilo obroka ni sprejela predplačane kartice državljanskega dohodka. Ženska je upraviteljici primazala klofuto in jo večkrat opraskala. Nato sta pobegnila. Ravno tedaj je vozila mimo patrulja lokalnih policistov. Redarja sta opazila prizor in posegla. Par, ki je bil pod očitnim vplivom alkohola, se je nasilno vedel tudi do njiju, zato sta poklicala na pomoč kolege. Naposled so moškega in žensko pospremili na sedež, kjer so ju aretirali in pozno ponoči po pogovoru s sodnikom prepeljali v koronejski zapor.