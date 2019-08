Naporne noči v gozdovih med Bosno in Trstom

»Kje smo prebili zadnjo noč? V gozdu. Tako kot prejšnje. Da, v dežju, mrzlo je bilo. Že dvajset dni, odkar smo odšli iz Bosne, se peš pomikamo po gozdovih.« Tako je včeraj dopoldne povedal eden izmed številnih mladih Pakistancev, ki so zjutraj prestopili slovensko-italijansko mejo in se odpravili v Trst. Sogovornik si je med postankom v senci ob bazovskem spomeniku, tik ob cerkvi, za hip sezul obrabljen čevelj, da bi nam pokazal, kako so mu žulji deformirali stopalo. »To imamo vsi,« je prišepnil. Njegov rojak pa nam je pri tem pomolil roko: podlaket in zapestje sta bila prekrita s praskami, »spominki« težavnega življenja v gozdu.

Po nalivih, ki so se zvrstili v petek zvečer in ponoči ter zaustavili migrante, je včeraj zjutraj prestopilo mejo več desetin ljudi. Domala vsi so pakistanski državljani. Okrog trideset jih je na hitri cesti blizu katinarskega izvoza ustavilo osebje cestnega podjetja Anas (opazilo jih je sicer tudi več voznikov), ki je takoj poklicalo obmejno policijo, zraven so bili tudi vojaki. Skupino, ki je prišla z miljskega ali dolinskega konca, so z avtobusom podjetja Trieste Trasporti prepeljali v mesto. Karabinjerji pa so še druge migrante prestregli v okolici Bazovice, tako da je imela obmejna policija sredi dopoldneva že opravka s 46 migranti; vsi so moški iz Pakistana, pet je mladoletnih. Prepeljali so jih na postaji obmejne policije na Fernetiče ter v Trst, kjer je sledil običajni postopek: fotografije, izpolnitev obrazcev in podobno.

Medtem pa so v mesto korakale še druge manjše skupinice migrantov, tako da skupnega podatka o včerajšnjem navalu ni mogoče določiti.