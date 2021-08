Napovedali so nove študijske programe

Univerza v Trstu se v luči prihajajočega akademskega leta naglo pripravlja na prihod študentov. Akademsko leto bo namreč letos postreglo z dvema novima programoma na magistrskem študiju (Upravljanje in koordinacija vzgojnih služb ter Bolničarske in babiške vede) ter enim novim programom na dodiplomskem študiju, ki bo trajal tri leta (Zdravstvena nega). Poleg tega bo UniTs uvedla še dve novi doktorski smeri, in sicer: Podatkovne vede in umetna inteligenca (Applied data science and artificial intelligence) ter Krožna ekonomija (Circular economy). Skupno bodo študentje tako lahko izbirali med 74 diplomskimi, 35 magistrskimi, 16 doktorskimi programi in šestimi enovitimi magistrskimi študijskimi programi.

Iz rektorata univerze so sporočili, da se bo študijsko leto začelo s predavanji in vajami v živo, v predavalnice pa bodo lahko vstopili le študentje, ki bodo razpolagali s kovidnim potrdilom. Lekcije oz. predavanja v živo pa bodo integrirali z vsebinami, ki jih bo mogoče dobiti v digitalni obliki oz. po spletu, prav tako bo mogoče slediti po spletu lekcijam, ki jih bodo posneli. Rektor Di Lenarda je vse študente, ki tega še niso storili, pozval, da se cepijo in tako omogočijo nemoten potek akademskega leta.

Da bi omogočili čim večji dostop do univerzitetne izobrazbe, so na univerzi potrdili, da bodo študentje s količnikom ISEE, nižjim od 25.000 evrov, oproščeni plačevanja univerzitetnih taks, tisti, katerih količnik ISEE bo znašal do 30.000 evrov, pa jih bodo plačevali po zelo ugodnih pogojih. Prav tako bodo oproščeni plačevanja taks študentje s priznano najmanj 66-odstotno invalidnostjo, medtem ko bodo tisti, katerim so priznali 45 do 66-odstotno invalidnost, plačali manj taks. Ravno tako bodo plačali manj zaslužni študentje, dalje študentje z dokazanimi specifičnimi učnimi težavami, študentje z invalidnimi starši in študentje-starši z otroki, ki so bili ob vpisu na univerzo mlajši od dveh let.